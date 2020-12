Bosch

Am 9. Mai 2019 überraschte die Robert Bosch GmbH mit der Ankündigung: „Bereits ab dem kommenden Jahr wird Bosch vollständig klimaneutral sein.“ Weiter hieß es: „Ab 2020 werden die über 400 Bosch-Standorte weltweit – von der Entwicklung über die Produktion bis zur Verwaltung – keinen CO2-Fußabdruck mehr hinterlassen.“ Bosch sei das erste große Industrieunternehmen, das dieses ehrgeizige Ziel in nur gut einem Jahr realisiere. „Es reicht nicht, auf den Klimaschutz nur zu hoffen. Unternehmen sollten kurzfristig die CO₂-Neutralität wagen“, forderte Volkmar Denner, Vorsitzender der Geschäftsführung. Damit das so schnell gelingt, setzte das Unternehmen auf mehr Ökostrom und Kompensationsmaßnahmen. Bis 2030 solle sukzessive der Anteil an regenerativen Energien erhöht werden. Außerdem werde Bosch in den nächsten zehn Jahren eine Milliarde Euro in die Energieeffizienz von Anlagen und Gebäude investieren sowie den CO₂-Fußabdruck der Produkte, beschaffter Güter und logistischer Prozesse genauer unter die Lupe nehmen.