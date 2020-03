Hygiene- und Reinigungsmittel (Ecolab, Hartmann Gruppe)

Auch im Bereich Hygiene- und Reinigungsmittel erleben einige Firmen ein Kurshoch. Vor allem die US-Firma Ecolab, die unter anderem Desinfektionsmittel herstellt, lag dabei zuletzt auf Erfolgskurs. Lag der Aktienkurs vor einem Jahr noch bei 147,2 Euro je Anteilsschein, erreichte die Aktie Mitte Februar mit 194,5 Euro ihren bisherigen Höchstwert. Ende Februar verlor der Kurs binnen weniger allerdings deutlich an Wert und fiel auf 162 Euro ab. Am Motag wurde das Papier dann wieder für 174 Euro gehandelt. Eine andere Aktie gewinnt dagegen seit Ende Februar an Beliebtheit. Vor allem in den letzten Februartagen machte die Hartmann-Gruppe, die das Desinfektionsmittel Sterilium herstellt, einen Sprung nach vorne und knüpfte damit wieder an das Vorjahresniveau an.