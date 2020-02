Autoindustrie

Wie andere deutsche Autobauer verlängert auch Daimler die Werksferien anlässlich des chinesischen Neujahrsfestes. Weitgehend soll die Produktion in China am 10. Februar wiederaufgenommen werden. Der japanische Hersteller Nissan hofft, dass auch in der Region Hubei, Zentrum des Coronavirus-Ausbruchs, nach dem 14. Februar die Produktion wieder anläuft. In Südkorea hat Hyundai die Produktion laut der Nachrichtenagentur Yonhap wegen einer unterbrochenen Lieferkette in China heruntergefahren.