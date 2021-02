#7 Pär-Jörgen Pärson

Gleich drei Plätze runter ging es im Tech-Investoren-Ranking für den Schweden Pär-Jörgen Pärson. Der Gesellschafter von Northzone zehrt laut „Forbes“ weiterhin von frühen Investments in den schwedischen Musik-Streaming-Giganten Spotfiy. Pärsons Risikokapital ging auch an den Bezahldienst iZettle, der von PayPal gekauft wurde. Der Schwede lebt in New York.