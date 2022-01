Tornados in den USA

Kurz vor Weihnachten richteten Tornados in sechs US-Bundesstaaten extreme Zerstörungen an. Am schwersten getroffen wurde die Stadt Mayfield in Kentucky (Bild), wo das Sturmgewitter große Teile der Gebäude zerstörte. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Schaden auf 5,2 Mrd. Dollar. Laut dem Rückversicherer dürften davon gut 4 Mrd. Dollar versichert sein.