#3 Italien

Die hohen Betriebskosten für Autos schlagen in Italien besonders zu Buche. Sie fallen hier im Verhältnis zum BIP neben Portugal am höchsten aus. Bei den Benzinern war sogar nur ein Land teurer als Italien. Während diese Antriebsform in den meisten Staaten am billigsten war, führte sie in Italien mit 807 Euro die Rangliste an. Diesel kosteten im Schnitt pro Jahr 763 Euro, E-Autos waren mit 742 Euro am günstigsten.