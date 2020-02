@By patrickroque01 - Taken using my own camera, CC BY-SA 4.0

#2 Manila

257 Stunden haben die Autofahrer in Manila in 2019 im Stau ausharren müssen. Das Stauniveau in der Hauptstadt der Philippinen gibt Tomtom mit 71 Prozent. Zur Spitzenzeit – am Freitagabend zwischen 18 und 19 Uhr – lag dieser Wert doppelt so hoch. Im Durchschnitt verlängerte sich die Fahrzeit zur Rush Hour am Abend um 128 Prozent. Statt 30 Minuten waren die Autofahrer in Manila 68 Minuten unterwegs.