Die beiden Männer, die künftig über das Schicksal von Siemens entscheiden, sitzen auf der Tribüne in der Münchner Olympiahalle links außen am Vorstandstisch. Der eine, Michael Sen, fläzt sich bequem im Sessel, rührt gelegentlich in seinem Erkältungstee und blickt heiter über die Köpfe der Aktionäre hinweg. Der andere, Roland Busch, hockt kerzengerade auf dem Podium, den Blick meist gesenkt auf Papiere oder sein Smartphone. Man merkt ihm anders als seinem Sitznachbarn Sen einige Anspannung an.

Die beiden klatschen höflich Beifall, wenn Vorstandschef Joe Kae­ser in der neunstündigen Veranstaltung wieder zu einem Selbstlob anhebt. Zu sagen aber haben die beiden an diesem Tag der Siemens-Hauptversammlung noch nichts. Sen, als Chef der künftig selbstständigen Kraftwerkssparte Siemens Energy auserkoren, kommt in Kaesers langer Auftaktrede wenigstens kurz vor. Busch aber, designierter Nachfolger an der Siemens-Spitze, nicht ein Mal. Überhaupt nicht. Als gäbe es ihn gar nicht.

So geht es schon seit Wochen. Joe Kaeser bespielt die Öffentlichkeit wie eine Ein-Mann-Kapelle mit Rasseln an den Füßen und Pauke auf dem Rücken, für das meiste Geschepper sorgte zuletzt sein Angebot an die Klimaaktivistin Luisa Neubauer, in den Aufsichtsrat von Siemens Energy zu wechseln. Busch und Sen schwiegen nach außen. Nach innen aber, unter Vertrauten sagt der künftige Siemens-Chef Busch sehr wohl, was er von der letzten großen „Joe-Show“ hält: nichts.

Die Ausschnitzer

All das ist ein weiterer Akt in der Operette um Kaesers Abschied: Der Konzern schlägt gerade eine Schneise, um das Geschäft mit Kraftwerken, Turbinen, Windrädern und Stromnetzen in eine neue Gesellschaft unter der Führung Sens abzuspalten. Und mitten im Getümmel ringt der Seniorchef, der nicht loslassen will, um sein Erbe und den künftigen Einfluss im Aufsichtsrat.

„Carve-out“, ausschnitzen, nennen sie den Abspaltungsprozess von Siemens Energy im Konzern, eine neue AG mit 80.000 Mitarbeitern und 30 Mrd. Euro Umsatz entsteht. Die Muttergesellschaft hält künftig weniger als die Hälfte der Anteile, schon im September soll der Börsengang kommen. Wie viel Kapital der Mutterkonzern seiner Tochter spendiert, wie viele Aktien er genau behält und wie hoch er sie bewertet, entscheidet sich in diesen Wochen. Dabei geht es nicht nur um Controllerarbeit und externe Beratertätigkeit, die als „Projektkosten“ Hunderte Millionen Euro verschlingen. Es geht auch um viele „politische“ Zukunftsentscheidungen, die für Rangeleien zwischen Kaeser, Sen und Busch sorgen.

Allein 1,1 Mrd. Euro musste Siemens in letzter Minute in die Hand nehmen, damit Kaesers Großprojekt überhaupt an die Rampe geht. Mit dem Geld erhöhen die Deutschen ihren Anteil an dem Windkraftspezialisten Gamesa von 59 auf 67 Prozent. Ökonomisch betrachtet macht das keinen Sinn. Siemens kauft auf diesem Weg aber den aufsässigen Großaktionär Iberdrola aus dem Gamesa-Konzern heraus und kann seine Mehrheitsbeteiligung nun wie geplant in die Siemens Energy AG einbringen.

Siemens kapituliert damit vor dem Druck der Spanier, die gegen die geplante Übertragung des Gamesa-Pakets auf die Siemens Energy AG geklagt hatten. Kritiker bei Siemens werfen Kaeser vor, er habe seine Pläne nicht rechtzeitig mit Iberdrola abgesprochen und müsse nun „bitter bezahlen“: mit 30 Prozent Aufschlag auf den Kurs der Gamesa-Aktie.