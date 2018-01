Erfolgreiche Tech-Gründer gibt es nicht nur in Berlin. Eine junge Generation von Unternehmern baut in ganz Deutschland die Weltmarktführer von morgen auf. Capital hat sie aufgespürt

Das Taxi mit dem Trivago-Gründer auf der Rückbank irrt durch den Düsseldorfer Medienhafen. Dabei liegt das Ziel schon in Sichtweite: ein gewaltiger, geschwungener Rohbau. Aber wie genau kommt man da hin? Es braucht ein paar Versuche, dann findet der Taxifahrer den richtigen Zugangsweg. Schrömgens steigt aus, wird von Mitarbeitern in gelben Warnwesten und Schutzhelmen in Empfang genommen und betritt: seine künftige Firmenzentrale.

Es ist Ende August, und Rolf Schrömgens besucht zum ersten Mal die Baustelle des neuen Trivago-Campus, wo vom nächsten Jahr an bis zu 2000 Mitarbeiter die Weltmarktführerschaft im Hotelbuchungsmarkt sichern sollen. Selbst das Richtfest des 26.000-Quadratmeter-Gebäudes im Juli hat Schrömgens geschwänzt. „Zu viel zu tun.“

Was einerseits verständlich ist, schließlich leitet der Mann einen Konzern mit heute 1300 Mitarbeitern, der im vergangenen Jahr eine Dreiviertelmilliarde Euro Umsatz gemacht hat – und dem im Dezember der Börsengang an die New Yorker Nasdaq gelang. Schrömgens’ Desinteresse gegenüber dem Ort, an dem sich der Trivago-Erfolg am sichtbarsten manifestiert, sagt andererseits aber auch viel über das Selbstverständnis dieser Firma aus, die lieber tiefstapelt und sich ganz wohl damit fühlt, Deutschlands vielleicht verkannteste digitale Erfolgsgeschichte zu sein. Dem Unternehmen sei „ein gewisses Maß an Understatement“ eigen, sagt der Gründer. Weshalb man auch gut nach Düsseldorf passe, in diese „unterschätzte Stadt“.

Gegenüber der deutschen Digitalwirtschaft gibt es zwei beliebte Vorurteile. Erstens: Deutschland habe die erste Halbzeit des Onlinespiels verschlafen, beim Verbraucherinternet seien wir hoffnungslos abgehängt, allen voran von den Amerikanern. Zweitens: Wenn doch was gehe im digitalen Deutschland, dann nur in Berlin. Hier und nirgends sonst schlage das Herz der neuen Gründerzeit, hierhin strömten Gründer und Techies aus der ganzen Welt. Dabei wird vergessen, dass in Deutschland längst erfolgreiche Digitalunternehmen entstanden sind – und dass die Hidden Tech-Champions gerade auch abseits der Hauptstadt zu finden sind. Nur jedes sechste Jungunternehmen, das der „Deutsche Startup Monitor 2017“ registrierte, hatte seinen Sitz in Berlin.

Fernab des Trubels

Capital hat sich aufgemacht zu einer Expedition in die digitale Provinz. Wir sind ins Rheinland, nach Nordbaden und ins Schwäbische gefahren, um drei Vorzeigeunternehmen zu besuchen, deren Geschichten zeigen, was mit der richtigen Mischung aus Bescheidenheit und Beharrlichkeit, aus Erfindergeist und moderner Unternehmenskultur in der deutschen Digitalwirtschaft möglich ist.

Wo sich die Hidden Champions verstecken

@Crealytics / 13 Vorheriges Bild – Nächstes Bild Crealytics-CEO Andreas Reiffen. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Passau, wurde 2008 gegründet und hat mittlerweile 130 Mitarbeiter. Crealytics ist ein Spezialist für Werbung auf Suchmaschinen und hat Standorte in Berlin, London und New York. @Lemrich / 13 Vorheriges Bild – Nächstes Bild Blue Yonder unterstützt Handelsunternehmen bei der Sortimentsplanung - der Umsatz lag 2016 bei 7 Mio. Euro. Das Unternehmen aus Karlsruhe wurde 2008 gegründet und hat 150 Mitarbeiter. @Studitemps / 13 Vorheriges Bild – Nächstes Bild Die Geschäftsführung von Studitemps, einem 2008 gegründeten Unternehmen mit 360 Mitarbeitern. Studitemps vermittelt Studenten in Zeitarbeitsjobs - 300.000 Hochschüler sind in der Kartei. @Matt Greenslade/photo-nyc.com / 13 Vorheriges Bild – Nächstes Bild Arago-Geschäftsführer Chris Boos. Das Unternehmen wurde 1995 gegründet, hat 170 Mitarbeiter und seinen Sitz in Frankfurt am Main. Arago hilft mit künstlicher Intelligenz seinen Kunden bei der Prozessoptimierung. @Trivago / 13 Vorheriges Bild – Nächstes Bild Trivago aus Düsseldorf wurde 2005 gegründet und hat mittlerweile 1300 Mitarbeiter. Die Hotelsuchmaschine machte letztes Jahr 754 Mio. Euro Umsatz und einen Nettoverlust von 39 Mio. Euro. @Innogames / 13 Vorheriges Bild – Nächstes Bild Das Gründerteam von Innogames aus Hamburg. Das Unternehmen wurde 2007 gegründet und hat 400 Mitarbeiter. Innogames ist eine Spieleschmiede mit 200 Millionen Nutzern. Sie wurde im Mai mit 260 Mio. Euro bewertet. @Devolo / 13 Vorheriges Bild – Nächstes Bild Devolo-CEO Heiko Harbers. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Aachen, wurde 2002 gegründet und beschäftigt 300 Mitarbeiter. Devolo baut Adapter, die Internet aus der Steckdose bringen - 34 Millionen Stück wurden verkauft. @Spreadshirt / 13 Vorheriges Bild – Nächstes Bild Spreadshirt aus Leipzig wurde 2002 gegründet und hat 450 Mitarbeiter. Das Portal zum individuellen Bedrucken von T-Shirts ist die erste Firma von Seriengründer Lukasz Gadowski. @Lampenwelt / 13 Vorheriges Bild – Nächstes Bild Die Lampenwelt-Gründungs-Brüder Thomas und Andreas Rebmann. Das Unternehmen aus Schlitz bei Frankfurt am Main wurde 2004 gegründet und hat 240 Mitarbeiter. Lampenwelt ist ein Online-Leuchtenshop, in den 3i im Frühjahr 2017 120 Mio. Euro investierte. @Internetstores / 13 Vorheriges Bild – Nächstes Bild Internetstores-Gründer René Köhler. Das Stuttgarter Unternehmen wurde 2003 gegründet und beschäftigt mittlerweile 400 Mitarbeiter. Internetstores sind Onlineshops für Fahrräder und Outdoor-Bedarf - mit 170 Mio. Euro Umsatz im Jahr 2016. @Lemrich / 13 Vorheriges Bild – Nächstes Bild Andreas König, von 2015 bis Ende 2017 CEO von Teamviewer. Das Unternehmen aus Göppingen wurde 2005 gegründet und hat 700 Mitarbeiter. Die Fernwartungssoftware für Privatnutzer und Unternehmen ist auf mehr als 1,5 Milliarden Geräten installiert. @eGym GmbH / 13 Vorheriges Bild – Nächstes Bild eGym-Gründer Philipp Roesch-Schlanderer und Florian Sauter. Das Unternehmen aus München wurde 2010 gegründet und hat 300 Mitarbeiter. eGym baut vernetzte Kraftgeräte und die dazu passende Fitness-App - Investoren gaben mehr als 60 Mio. Euro. @Open-Xchange AG / 13 Vorheriges Bild – Nächstes Bild Open-Xchange-Gründer Frank Hoberg und Rafael Laguna de la Vera. Das Unternehmen aus Nürnberg wurde 2005 gegründet und hat 250 Mitarbeiter. Open-Xchange liefert Office-Software an Kunden wie 1&1 oder Vodafone - 200 Millionen Menschen nutzen die Produkte.

Die Reise beginnt ein paar Kilometer entfernt vom Düsseldorfer Medienhafen, im Stadtteil Golzheim, wo Trivago derzeit drei Bürotürme belegt – ein Dauerprovisorium für die wachsende Firma, die jeden Monat um gut 50 Mitarbeiter zulegt. Die werden standesgemäß mit kunterbuntem Start-up-Allerlei bespaßt: Strandkörbe, Billardtisch, Meetingräume, die wahlweise nach Bibliothek oder Berghütte aussehen, Kühlschränke mit Freibier, Müsli für alle.