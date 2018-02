Haben Sie auch einen eigentlich eher halbbekannten Kontakt bei Facebook oder Instagram, von dem Sie glauben, alles zu wissen – einfach weil er so aktiv ist? Er war im Urlaub auf Bali, mag keine Bananen und hat seit einer Weile eine neue Partnerschaft (die scheint ganz gut zu laufen, denn immerhin verlinkt man sich gegenseitig auf Bildern).

Ich habe oft den Eindruck, dass es im Beruflichen vielen mit der digitalen Transformation genauso geht: Sie ist überall (fast wie die Pfanne, die wir uns bei Amazon angeschaut haben), und daher kennen wir sie natürlich quasi persönlich. Doch so wie die Beziehung unseres Facebook-Freundes in Wirklichkeit gar nicht so gut läuft, gibt es auch in der digitalen Transformation immer wieder Irrtümer oder ungenaue Annahmen, die sich schnell in den Köpfen festsetzen. Das ist gefährlich, besonders wenn dieses Halbwissen auf der strategischen Agenda landet.

Hier sind die aus meiner Erfahrung fünf häufigsten Irrtümer der digitalen Transformation: