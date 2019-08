#3 Hamburg

Die Top 3 ist traditionell fest in der Hand der Stadtstaaten. Hamburg liegt bundesweit auf dem dritten Rang. In der Hansestadt wurden im vergangenen Jahr 749 Fahrräder pro 100.000 Einwohnern gestohlen. Das war eine deutliche Verbesserung zu 2017, als noch 801 Räder geklaut wurden. Damit schlugen Diebe in Hamburg aber weiterhin mehr als doppelt so häufig zu wie im zehntplatzierten Bundesland, Mecklenburg-Vorpommern.