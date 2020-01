Es ist eigentlich schwer vorstellbar, dass man sich über einen Verlust von über 5 Mrd. Euro freuen kann. Aber Christian Sewing gelingt das. Zumindest sagt der Vorstand der Deutschen Bank das, als er an diesem Donnerstag vor die Mikrofone und Kameras tritt. Ihn stimme dieser Verlust freudig: „Sie erleben mich hier sehr zuversichtlich.“ Ja, auch sehr zufrieden, denn seine Bank, die sich nun schon seit Jahren im Dauerkrisenmodus befindet und unter zunehmender Bedeutungslosigkeit leidet, habe sich im vergangenen Jahr „ziemlich gut geschlagen“. Mehr noch: „Wir haben all unsere Ziele erreicht.“ Ein Verlassen der Verlustzone gehörte jedoch im abgelaufenen Jahr nicht dazu. Eine Steigerung der Erträge offenbar auch nicht.

Was stattdessen die Ziele von 2019 waren: Massive Kosteneinsparungen. Und der Abbau von zunächst 4000 Stellen. Insgesamt verlassen rund 18.000 Beschäftigte über die Jahre das Unternehmen. Zudem trennte sich die Bank von einigen Geschäftsfeldern, die künftig nicht mehr zu ihrem Kerngeschäft gehören werden, darunter ist der Aktienhandel. Und sie erlegte sich im Juli 2019 das größte Restrukturierungsprogramm auf, das die Bank in den vergangenen 20 Jahren gesehen hat, damit sie endlich wieder aus dem Krisenmodus herauskommt. Um nach fünf Jahren mit Verlusten vielleicht irgendwann wieder eine schwarze Null zu schreiben. Wann es allerdings soweit sein soll, da will sich Sewing bisher nicht festlegen. Auch auf Nachfrage nicht.

Jedenfalls fühlt er sich und seine Bank aktuell glänzend für die Zukunft aufgestellt, so sagt er selbst. Es gebe jetzt „eine hervorragende Basis dafür, unser Geschäft auszubauen.“ Und die Kernbank, also jene Geschäftsbereiche, die weitergeführt werden, sei nicht nur profitabel – also wenn man die hohen Umbaukosten und andere außergewöhnliche Ausgaben abziehe – sondern auch profitabler als noch 2018. Was angesichts des schwachen Geschäfts des Vorjahres allerdings kein besonderer Grund zum Feiern ist. Zudem würde es erst recht zu denken geben, wenn sich die milliardenschweren Umbaukosten nicht irgendwie positiv bemerkbar machen würden. Dann stünde nämlich die gesamte Sewing’sche Strategie in Frage. Sind die Geschäftsergebnisse 2019 nun aber wirklich ein Grund zur Freude?

Ertragslage bleibt kritisch

Zählte man, wie oft er in seiner Rede bei der Präsentation des Geschäftsergebnisses 2019 Worte einstreute wie „zuversichtlich“, „konsequent“, „gesteigert“ oder „Wachstum“, könnte man denken, die Deutsche Bank sei plötzlich ein Hoffnungswert. Vielleicht sogar ein dynamisches Wachstumsunternehmen wie Amazon oder Apple. Oder sie spiele sogar in der Liga von internationalen Großbanken mit, wie JP Morgan oder Citigroup – in die sie schließlich einmal strebte. Und wenn nicht dort, dann doch zumindest ganz oben in der europäischen Top 10. Tatsächlich aber ist all das nicht der Fall. Im internationalen Vergleich ist Deutschlands letzte verbliebene Großbank weit abgesackt. Sogar in Europa rangiert sie nur noch abgeschlagen auf Platz 19 was die Marktkapitalisierung betrifft. Bei der Bilanzsumme belegte sie 2018 immerhin noch Platz fünf.

Und während ihre Konkurrenten in Amerika zweistellige Milliardengewinne einfahren (JP Morgan verbuchte für 2019 gerade erst rekordverdächtige 36 Mrd. Dollar Gewinn), und während selbst europäische Konzerne wie die UBS zumindest bei den Kapitalrenditequoten fast an die US-Konkurrenz heranreichten (dem Gesamtfeld europäischer Banken bescheinigten Analysten zuletzt zumindest eine solide Profitabilität) – ist vom großen Wiederaufstieg und Wachstum der Deutschen Bank bisher noch nicht viel zu sehen. Sondern nur die weiterhin hohen Verluste. Woran es liegt, dass die Konkurrenz so viel besser dasteht, erklärt die Strategieberatung Bain & Company so: Amerikanische Institute seien inzwischen mehr Techkonzerne als Banken. und aus den neuen digitalen Anwendungen machten sie viel Geld. Deutsche Banken dagegen hätten zwar viel Liquidität – aber kein Geschäftsmodell.

Im Detail sieht die Ertragslage des Deutsche-Bank-Konzerns auch wirklich nicht sehr rosig aus: Im Unternehmensgeschäft, also im Firmenkunden-Banking, blieben die Erträge im Vergleich zu 2018 allenfalls stabil. Man muss es als erstes Geschäftsfeld erwähnen und man sollte gerade diese Stagnation auch nicht als Zeichen der Stabilität missdeuten. Denn gerade vom Unternehmensgeschäft versprechen sich viele hiesige Institute überhaupt noch eine Steigerung ihrer Einnahmen. Direkter ausgedrückt: Es ist der einzige Bereich, in dem die Branche hierzulande derzeit überhaupt noch wachsen kann, sagen Unternehmensberatungen.