Emomali Rachmon

In Osteuropa und Zentralasien gehören der russische Präsident Wladimir Putin und sein weißrussischer Amtskollege Alexander Lukaschenko laut „Reporter ohne Grenzen“ seit mehr als 20 Jahren zu den größten Feinden der Pressefreiheit. Neu in der Region auf die Liste gekommen ist Tadschikistans Präsident Emomali Rachmon. Dabei regiert er bereits seit 1998. 2020 wurde „der ewige Herrscher“ (so die Deutsche Welle) für eine fünfte Amtszeit bestätigt. Seit der letzten Ausgabe der Liste 2016 hat sich die Lage nach Ansicht der Beobachter allerdings verschlimmert. „Die wichtigsten unabhängigen Medien mussten unter dem Druck der Staatsmacht schließen, unabhängige Webseiten und soziale Netzwerke werden blockiert“, hieß es im aktuellen Bericht. „Die meisten Journalistinnen und Journalisten üben sich in strenger Selbstzensur. Wer kritisch über Korruption in der herrschenden Elite berichtet, riskiert jahrelange Gefängnisstrafen.“