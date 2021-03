Der Wettlauf beim mobilen Internet spitzt sich zu. Nutzer waren im Dezember 2020 weltweit mobil mit durchschnittlich 47,2 Megabit pro Sekunde (Mbps, Downloadgeschwindigkeit) online unterwegs, wie es im Bericht „Digital 2021“ der Social-Media-Management-Plattform Hootsuite und der Agentur We Are Social heißt. Damit erhöhte sich die Geschwindigkeit um stolze 48 Prozent. Weniger beeindruckend fiel das Plus bei der Upload-Geschwindigkeit aus. Sie verbesserte sich den Angaben zufolge um fünf Prozent auf 12,7 Mbps.

Deutschland – das dürfte niemand schockieren – hat es nicht unter die Länder mit dem schnellsten mobilen Internet geschafft. Die Bundesrepublik erreichte den Angaben zufolge Ende 2020 durchschnittlich 61,0 Mbps. Aber Deutschland holt auf. Ein Jahr zuvor hatten Hootsuite und We Are Digital nur einen Wert von 36,4 Mbps gemeldet.

Länder mit dem schnellsten mobilen Internet

Allerdings rüsten auch die Spitzenreiter des mobilen Internets auf. Fünf der Länder der Top 10 haben ihre Geschwindigkeiten binnen eines Jahres in etwa verdoppelt. 2019 hatte nur die Nummer eins eine solche Wachstumsrate vorweisen können. Europa verliert bei diesem Wettrennen den Anschluss. Es war nur noch mit zwei statt mit vier Ländern in der Rangliste vertreten. Auf vier Länder in den Top 10 kam dafür die Region am Persischen Golf.

Diese Länder haben das schnellste mobile Internet:

#10 Kanada

Wie rasant sich die Lage beim mobilen Internet ändert, zeigt sich an Kanada. Das Land hatte Ende 2019 noch Platz vier der Länder mit dem schnellsten Funk-Datenverkehr belegt. Ein Jahr später reichte es laut dem Bericht „Digital 2021“ nur noch für Platz zehn. Zwar hat Kanada demnach die Download-Geschwindigkeit um 38 Prozent auf 97,4 Mbps gesteigert. Doch alle anderen Länder der Top 10 sind deutlich stärker gewachsen. Das Ranking von Hootsuite und We Are Digital basiert auf dem Speedtest des Anbieters Ookla für Dezember 2020.

#9 Niederlande

Die Niederlande fielen von Platz sechs auf Platz neun. Die Wachstumsrate von 51 Prozent (auf 101,0 Mbps) war der zweitniedrigste Wert in den Top 10.

#8 Norwegen

Norwegen ist nach den Niederlanden das einzige europäische Land, das es noch in die Spitzengruppe von Hootsuite und We Are Social geschafft hat. Es konnte seine Vorjahresplatzierung halten und steigerte die mobile Datenverbindung um 58 Prozent auf 105,8 Mbps.

#7 Saudi-Arabien

Bulgarien und Kroatien konnten sich im Bericht „Digital 2021“ nicht mehr für die Top 10 qualifizieren. Sie wurden unter anderem von Newcomer Saudi-Arabien überrundet. Das Land hat die Geschwindigkeit des mobilen Internets binnen eines Jahres fast verdoppelt (97 Prozent) und kam mit 109,5 Mbps Ende 2020 weltweit auf Platz sieben.

#6 Kuwait

Kuwait war der zweite Neuaufsteiger der Top 10. Ein Plus von 138 Prozent auf 110,6 Mbps sicherte dem Emirat Platz sechs. In dem Ranking wurden übrigens nur Staaten mit mindestens 50.000 Einwohnern berücksichtigt.

#5 Australien

Australien hatte 2019 beim mobilen Datenverkehr um 20 Prozent zugelegt. 2020 waren es bereits 67 Prozent mehr. Damit konnte sich das Land Down Under ganz knapp vor Kuwait um einen Platz auf Rang fünf verbessern.

#4 China

Einen Platz nach oben im Tempo-Ranking ging es auch für China. Die Volksrepublik legte den Angaben zufolge um 130 Prozent auf 155,9 Mbps zu. Das war dreimal so schnell wie das mobile Internet in Spanien. Hält diese Dynamik an, ist China 2021 ein Platz auf dem Treppchen gewiss.

#3 Südkorea

Denn die Südkorea auf Platz drei schwächelt. Die asiatische Wirtschaftsnation hatte Ende 2019 die mobile Surfgeschwindigkeit auf 103,2 Mbps verdoppelt. 2020 verlangsamte sich das Wachstum dem Bericht zufolge auf 64 Prozent. Korea rutschte deshalb mit 169,0 Mbps vom ersten auf den dritten Platz ab.

#2 Vereinigte Arabische Emirate

An den Vereinigten Arabischen Emiraten zeigt sich, wie rasant das mobile Internet 2020 an Tempo zugelegt hat. Das Land belegte erneut Platz zwei. Das Vorjahresergebnis von 86,8 Mbps hätte im Jahresbericht „Digital 2021“ aber nicht mal mehr für Platz zehn gereicht. Die VAE hielten jedoch mit und steigerten die mobile Internetgeschwindigkeit um 105 Prozent auf 177,5 Mbps. Das hätte beinahe für Platz eins gereicht. Die VAE wurden allerdings auf den letzten Metern überholt.

#1 Katar

Nirgendwo ist das mobile Internet laut „Digital 2021“ derzeit so schnell wie in Katar. Das Emirat schob sich vom dritten auf den ersten Rang. Ein Plus von 125 Prozent (der dritthöchste Zuwachs in den Top 10) auf 178,0 Mbps sicherte Katar gerade eben die Führung vor dem Golf-Konkurrenten VAE.