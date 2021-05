#1 Venezuela

Die Staatskrise in Venezuela dauert seit über zehn Jahren an. In der präsidialen Demokratie gibt es zwei Staatsführer und zwei Parlamente. „Demokratische Ordnung derzeit weitgehend ausgehöhlt“, urteilt das Auswärtige Amt. Demnach ist die Wirtschaftsleistung in Venezuela von 2014 bis 2020 um mehr als 70 Prozent zurückgegangen. Der IWF bezifferte die Verschuldung des südamerikanischen Lands zuletzt auf 333 Prozent. 2019 hatte es mit 233 Prozent noch auf dem zweiten Platz hinter Japan gelegen. Deutschland kam mit 70 Prozent auf Platz 76 unter 190 untersuchten Nationen. Damit lag die Bundesrepublik in etwa auf dem Niveau von China. Dessen Sonderverwaltungszone Hongkong wurde beim IWF gesondert ausgewiesen und kam mit nur knapp einem Prozent Staatsverschuldung auf den niedrigsten Wert der Regionen, für die Daten vorlagen. Es folgten der Kleinstaat Brunei (zwei Prozent) und Afghanistan (neun Prozent).