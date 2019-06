#1 Toutiao

Die chinesische Nachrichtenplattform Toutiao ist in Deutschland bislang unbekannt. In China nutzen die Plattform bis zu 120 Millionen Menschen am Tag - diese verbringen im Durchschnitt eine Stunde und dreizehn Minuten am Tag mit der App. Das erfolgreichste Startup der Welt wird auf 75 Mrd. Dollar geschätzt und ist seit 2017 ein Unicorn.