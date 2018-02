#5 - Die Deutsche Telekom landete in der Jahres-Bestenliste auf dem fünften Rang. Sie erzielte den Angaben zufolge einen Umsatz in Höhe von 55,8 Milliarden Euro (plus 4,2 Prozent). Die Zahl der Mitarbeiter sank leicht um 1,3 Prozent auf 216.343 Personen am Stichtag 30. September 2017. Die Statistik von EY berücksichtigte die umsatzstärksten, börsennotierten Unternehmen. Banken und Versicherungen wurden nicht mit einbezogen.