Capital: Sie haben lange Zeit im öffentlichen Sektor für das US-Verteidigungsministerium gearbeitet, inzwischen sind sie CIO des koreanischen Unternehmens Samsung. Hat sich Ihre Meinung zur Cybersicherheit in dieser Zeit geändert?

Terry Halvorsen: Nein. Ich war immer der Meinung, dass wir Cybersicherheit mit der Mission eines Unternehmens oder einer Regierung und der Wirtschaftlichkeit in Einklang bringen müssen. Wir wollen gute Cybersicherheit, aber wir müssen auch berücksichtigen, dass Cybersicherheit nur dann wirksam ist, wenn sie uns nicht daran hindert unser Geschäft oder unsere Mission zu verfolgen. Wir brauchen also eine Cybersicherheit, die unsere Mission unterstützt. Im Verbraucherbereich müssen die Systeme so einfach sein, dass Verbraucher sie auch nutzen können. Sie sollten sie nicht zu viel Zeit und Unannehmlichkeiten kosten. Andernfalls werden sie aufhören, sie zu benutzen.

Es gibt also in diesem Zusammenhang keine Unterschiede zwischen den Verantwortlichkeiten einer staatlichen Institution und eines Unternehmens?

Es gibt definitiv Unterschiede in der Verantwortung von Staat und Unternehmen. Aber die Prozesse und Verfahren funktionieren bei Unternehmen und beim Staat gleich. Der Staat hat sicherlich eine höhere Verantwortung für den Schutz seiner Informationen und seiner Bürger als ein Unternehmen, aber er nutzt die gleichen Prozesse.

Ist das Risiko von Cyberspionage oder gar Sabotage in Unternehmen oder in staatlichen Institutionen höher?

Es gibt sicherlich einige Regierungsaktivitäten die für andere Regierungen reizvolle Spionageziele sind. In der Industrie wollen andere Unternehmen Daten meist, um Geld zu verdienen, während es bei Regierungen hauptsächlich um Informationen geht. Aber sowohl der Staat als auch die Unternehmen tragen ein Risiko. Es ist situations- und datenabhängig, wer zu welchem Zeitpunkt das höhere Risiko trägt.

Wer ist denn besser vorbereitet?

Auch das hängt von den Aktivitäten und der Industrie ab. Ich denke zum Beispiel, dass die Finanzindustrie gut vorbereitet ist. Und im Allgemeinen sind auch die Militär- und Sicherheitskräfte ziemlich gut vorbereitet. Diese zwei Bereiche sind wahrscheinlich an der Spitze und dann gibt es andere Geschäfts- und Regierungsfelder, die weniger gut vorbereitet sind.

Huawei dominierte in den letzten Wochen die Schlagzeilen. Was ist Ihre Meinung dazu? Stellen Unternehmen wie Huawei tatsächlich eine Bedrohung der Cybersicherheit dar?

Es gab verschiedene Gerichtsverfahren gegen Huawei. Und meine Antwort ist: Egal, was man als Unternehmen oder Regierung tut, man muss sich auf alle Bedrohungen vorbereiten, die in dem System möglich sind. Unternehmen, die mit Regierungen Geschäfte machen wollen, müssen sehr offen über ihre Prozesse, ihren Code und ihre Lieferkette berichten, und dann sollten Regierungen ihre eigene Risikoanalyse erstellen. Basierend auf ihrer Bewertung der Daten, die ihnen von Unternehmen zur Verfügung gestellt werden.

Wie groß sind die Cyber-Sicherheitsrisiken in Zusammenhang mit Telekommunikation und digitaler Infrastruktur – unabhängig von Huawei?

Ich denke, dass die Telekommunikationsbranche im Allgemeinen mit einer höheren Gefahr in dem Bereich konfrontiert ist. Denn die wertvollste Ressource in der heutigen Welt sind Daten – nicht Gold oder Öl. Wenn Sie also jemand sind, der Verbrechen für Geld begeht, sind Informationen ihr Diebesgut. Wenn Sie eine Regierung sind, die sich einen Vorteil verschaffen will, sind Informationen das, was sie stehlen wollen. Und die Telekommunikationsbranche kontrolliert alle Daten. Da die Telekommunikationsindustrie über all diese Informationen verfügt, agiert sie auf einem höheren Risikoniveau bei Cyberfragen als andere Branchen.

Betreffen diese Risiken jeden Lieferanten für solche Technologien? Ist es unabhängig vom Land, in dem sich das Unternehmen befindet?

Ich denke, es spielt keine Rolle aus welchem Land ein Unternehmen kommt. Es hängt davon ab, wie Unternehmen ihre Lieferketten managen und wie transparent sie in ihren Prozessen sind. Unternehmen sind verpflichtet, gegenüber Regierungen sehr transparent zu sein, was ihre Lieferkette, ihre Lieferkettenprozesse, ihren Code und die Verteilung ihrer Daten anbelangt. Sie müssen gegenüber ihren Regierungskunden viel offener sein als gegenüber ihren gewerblichen Kunden. Weil die Regierungen die Pflicht haben, ihre Bürger, ihre nationalen Daten und ihr nationales Vermögen zu schützen.

Liegt die Verantwortung beim Unternehmen, transparent zu sein, oder liegt sie beim Staat, Transparenz einzufordern?

Der Staat muss sie einfordern, aber Unternehmen müssen sie auch liefern.

Besteht denn generell die Gefahr, dass sich die Herkunftsländer von Unternehmen irgendwie in ihre Entscheidungen einmischen und ihr Handeln beeinflussen?

Das werde ich nicht kommentieren. Ich denke, wenn man sich die Welt ansieht, findet man bestimmte Orte, an denen es nicht die höchste Achtung vor dem Gesetz oder die normalen Erwartungen an Datensicherheit und Datenschutz gibt. Es gibt Beispiele für Länder, die diese Regeln nicht einhalten, wie etwa Nordkorea.