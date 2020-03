Südkorea

Südkorea hat weltweit die zweithöchste Zahl an Infektionen mit dem Coronavirus. RKI und WHO zählten zuletzt 5766 Fälle und 35 Tote. Als Risikogebiet gilt die Provinz Gyeongsangbuk-do (Nord-Gyeongsang) im Osten des Landes. Dort liegt die Millionenstadt Daegu. In Korea werden Großveranstaltungen abgesagt. Die Angst vor dem Erreger führt auch in koreanischen Vertretungen weltweit für Absagen. So hat etwa das Kulturzentrum am Potsdamer Platz in Berlin in den nächsten Wochen seine Koreanischkurse gestrichen.