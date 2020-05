#9 Japan

Japan kam mit 623,19 Punkten auf Rang neun. Die gute Platzierung überrascht, zeigt aber vielleicht, dass Corona-Rankings immer nur eine Momentaufnahme sein können. In Japan ist im April die Kritik an der Regierung gewachsen. Kritiker werfen ihr ein schlechtes und zu zögerliches Krisenmanagement vor. So sollen infizierte Passagiere vom Kreuzfahrtschiff „Diamond Princess“ das Virus in die Bevölkerung getragen haben. Japan erhielt aber von den Londoner Analysten in der Kategorie „Quarantäne“ rund 159 Punkte. Das war das zweitbeste Ergebnis hinter „effiziente Regierungsführung“ mit 179 Punkten. Die Deep Knowledge Group veröffentlichte nur für ausgewählte Länder die detaillierten Ergebnisse.