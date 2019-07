Baidu statt Google

Baidu.com ist laut dem Online-Analysedienst „Alexa“ von Amazon aktuell die meistbesuchte Internetseite in China. Nicht nur der spartanische Look der Suchmaschine erinnert an Google. Robin Li, der Baidu im Jahr 2000 gründete (zwei Jahre nach Google), setzte wie Larry Page und Sergey Brin auf Hyperlinks, um die besten Suchergebnisse zu generieren. Baidu verzeichnet nach eigenen Angaben auch viele Nutzer in Japan, Indonesien, Thailand, Ägypten oder Brasilien.