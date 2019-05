1. Canggu (Bali) / Indonesien

Canggu ist ein ehemaliges Fischerdörfchen an der Westküste Balis, das sich in den letzten Jahren langsam aber sicher zu der Top-Destination für digitale Nomaden gemausert hat. Die Infrastruktur ist gut ausgebaut, es gibt neben günstigem lokalen Essen auch alle denkbaren westlichen Speisen, sowie westliche Supermärkte, mit dem Motorroller ist man schnell am Strand und der Blick über die Reisfelder hat sicher schon die ein oder andere gute Idee inspiriert. Es lässt sich außergewöhnlich gut und preiswert leben und das Klima ist ganzjährig tropisch warm. Canggu ist also fast zu schön, um wahr zu sein und leider hat sich das rumgesprochen. Einziger Nachteil: Langsam ist es etwas überlaufen. Flugstunden von Deutschland: ca. 18h Zeitverschiebung: +6h