Luigi Lardini ist Mitbegründer und Creative Director des Familienunternehmens Lardini, das 1978 in Filottrano, südlich von Ancona, gegründet wurde. Neben der Produktion für Label wie Versace, Dolce & Gabbana oder Burberry entsteht dort auch eigene Männermode, zu erkennen am Blumen-Pin am Revers.

Wie sieht für Sie moderne Businessmode aus? Bewusste Einfachheit und unbedingte Elegnaz. Nicht zu vergessen: Der absolute Verzicht auf Pastellfarben, selbst bei Krawatte oder Einstecktuch. Was sind Dos and Don’ts im Büro – ganz gleich ob an der Rezeption, in der Buchhaltung oder auf der Vorstandsetage? Kurz gesagt: Immer ein Sakko und nie eine Bermuda tragen. Was sind die wichtigsten neuen Trends der kommenden Saison für Businessmänner und -frauen? In der Freizeit werden hochwertige T-Shirts zum Anzug eine lässige Alternative – mal schlicht weiß, mal Ton-in-Ton mit dem Sakko. Welchen Klassiker sollte jeder Mann in seinem Kleiderschrank haben? Ein weißes Hemd und ein blaues Sakko – und zwar jeweils im Kleiderschrank und im Koffer für unterwegs. Das ist eine solide Basis.

Welches Modestück verdient Ihrer Meinung nach ein Revival?

Die Kurzarmhemden der 1960er.

Wer ist und bleibt für Sie ein modisches Vorbild, wer verdient Ihr Prädikat „Stilikone“?

Der Schauspieler James „Jimmy“ Stewart.

Welche modische Anschaffung war Ihr bester Kauf?

Ein Medaillon, das ich in einer Kapelle in Paris gekauft habe, in der angeblich 1830 der Heiligen Catherine Labouré die Jungfrau Maria erschien.

Jenseits des Dresscode: In welchem Outfit gehen Sie am Samstag zum Bäcker?

So wie im Rest der Woche auch.

Ihre größte Stilsünde war …?

Die abstrakte Ansteckblume, die zum Symbol unserer Mode geworden ist. In den Augen mancher vielleicht „sündhafter“ Schnickschnack, für uns aber ein (Marken-)Zeichen purer Leidenschaft.

Wo kaufen Sie Mode: in der Boutique, im Kaufhaus oder online?

In einer schicken Boutique.