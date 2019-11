Angkor

Die Region Angkor in Kambodscha wird auch bei Touristen immer beliebter. In 2018 kamen rund 2,6 Millionen Besucher in die Region, die vor allem für ihre historischen Tempelanlangen – darunter auch das Weltkulturerbe Angkor Wat – bekannt ist. Die Beliebtheit von Angkor hat aber auch ihre Schattenseiten. So zeigt die Infrastruktur einiger Tempel schon jetzt deutliche Abnutzungsspuren. Auf dem Hügel um den Tempel Phnom Bakheng dürfen sich mittlerweile maximal 300 Besucher gleichzeitig aufhalten, aus Sorge um die Gewichtsauslastung. Die zahlreichen Hotelgäste tragen außerdem zur Wasserknappheit in der Region bei.