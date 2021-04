#1: Moët et Chandon

Beim Marktwert kann laut Brand Finance der Wein dem Champagner nicht das Wasser reichen. Sekt-Marktführer Moët et Chandon wurde mit der Kernmarke zum Sieger in der Sparte ernannt. Das Unternehmen, das das „M“ in LVMH stellt, wurde auf 1,38 Milliarden Dollar geschätzt. Damit lag Moët et Chandon zwar nur etwas vor Changyu. Nimmt man aber die Untermarken des französischen Unternehmens hinzu, ergibt sich ein völlig anderes Bild. Moët et Chandon wurde auch zur stärksten Marke der Branche gekürt. Das 1743 gegründete Unternehmen ist offizieller Champagner-Hoflieferant des britischen Königshauses.