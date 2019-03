Ganz schön hier, eigentlich. An den Hängen wächst dichter Fichtenwald, im Tal windet sich ein Flüsschen durch den Dorfkern, an der Hauptstraße bürstet eine Frau ihren Gartenzaun. In Glatten ist die Welt in Ordnung. Für ein 2300-Einwohner-Örtchen im tiefsten Nordschwarzwald ist die Infrastruktur sogar bemerkenswert intakt: Es gibt eine Apotheke, zwei Bäcker, selbst ein Tattoo-Studio. Im Landkreis bewegt sich die Arbeitslosenquote auf drei Prozent zu. Im Neubaugebiet Beckenacker kostet der Quadratmeter Bauplatz gerade mal 80 Euro.

„Man kann hier leben“, findet Kurt Schmalz, geschäftsführender Gesellschafter des gleichnamigen Familienunternehmens, das seit 1910 in Glatten beheimatet ist. Mit Vakuumtechnik setzte der Mittelständler vergangenes Jahr 150 Mio. Euro um, weltweit beschäftigt er 1200 Mitarbeiter, 700 davon in Glatten. Aus dem spartanisch eingerichteten Chefbüro blickt Schmalz auf die Pferdekoppeln des benachbarten Reiterhofs.

Doch der Unternehmer weiß, dass das Schwarzwald-Idyll längst zum Standortnachteil geworden ist. Junge, gut ausgebildete Ingenieure oder Entwickler wollen immer seltener aufs Land ziehen. Der Ballungsraum Stuttgart ist zwar nur anderthalb Stunden von Glatten entfernt – aber dort werben schon Weltkonzerne wie Daimler, Bosch oder Trumpf um die Spezialisten.