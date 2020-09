#2 Hongkong

Viele der Milliardäre in Hongkong haben ihr Vermögen im Immobiliengeschäft aufgebaut. Der Fall der Immobilienpreise hat sich daher auch in den Reihen der Superreichen bemerkbar gemacht. In 2020 zählt die Metropole acht Milliardäre weniger. Insgesamt wohnen 71 Superreiche in Hongkong, ihr Gesamtvermögen beläuft sich auf 321 Mrd. US-Dollar. Der reichste Bewohner Hongkongs ist Immobilien-Tycoon Lee Shau Kee mit einem Vermögen von 28,1 Mrd. US-Dollar. Er ist Gründer der Henderson Land Development und Mitgründer von Sun Hung Kai – beide sind Immobilien-Unternehmen.