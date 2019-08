#9 Singapur

Rund 44,6 Stunden verbringen Beschäftigte in Singapur jede Woche auf der Arbeit, für 23 Prozent – also für mehr als jeden fünften Arbeitnehmer – ist eine 48-Stunden-Woche völlig normal. Das ist der höchste Anteil des gesamten Rankings. Gleichzeitig gibt es in Singapur die wenigsten bezahlten Urlaubstage. Arbeitgeber bieten ihren Mitarbeitern gerade einmal eine Woche an. Auch der Weg zur Arbeit ist mit 44,5 Minuten einer der längsten. Immerhin die Bewohner fühlen sich in ihrer Stadt am sichersten, hier gibt es für Singapur die volle Punktzahl. Das gilt auch für die Größe und Anzahl an Parks. Mit einem Gesamtwert von 36.36 Punkten landet Singapur deshalb auf Platz neun.