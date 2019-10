In diesem Jahr wird zum zweiten Mal die Auszeichnung Germany’s Top 100 Out Executives verliehen. Der Preis würdigt die Arbeit lesbisch, schwuler, bi- sowie trans- und intergeschlechtliche Persönlichkeiten, die sich öffentlich geoutet haben und beruflich besonders erfolgreich sind. Das Ranking wurde bereits im Vorjahr von der Prout at Work-Foundation und der Uhlala GmbH ins Leben gerufen. Initiator ist Stuart B. Cameron, CEO der Uhlala Group. Es ist der erste Preis seiner Art in Deutschland.

Die Kandidatinnen und Kandidaten setzen sich in besonderer Weise für LGBT+ Chancengleichheit ein. Durch ihr Engagement sollen die Top 100 Out Executives Vorbilder für die LGBT+ Community der deutschen Wirtschaftswelt sein. Capital unterstützt die Initiative als Medienpartner.

Eva Kreienkamp schaffte es bereits 2018 aufs Siegertreppchen und kann sich in diesem Jahr sogar den ersten Platz sichern. Die Diplom-Mathematikerin setzt sich als Geschäftsführerin der Mainzer Verkehrsgesellschaft für die Mobilitätswende in der Stadt am Rhein ein.

Neben den Führungskräften wurden auch die Mitarbeiter ausgezeichnet, die sich für Chancengleichheit der LGTB+ Community in der Arbeitswelt stark machen – ganz unabhängig von ihrer Position im Unternehmen. An der Spitze dieser „Future Leader LGTB+“ stehen in diesem Jahr:

Oliverio Walter-Gomes, Sprecher des Diversity-Netzwerks „dbPride“ der deutschen Bank und Experte für Kommunikation und Digitalisierung bei der Finanzberatungsgesellschaft der Deutschen Bank in Berlin (Platz 1)

Nikita Baranov, Senior Consultant Partner Manager und LGTB+ Diversity Lead bei Metronom (Platz 2)

Und Nikolaj Ciechanowicz, Leiter der Geschäftsstelle der Deutschlandstiftung Integration und des Walther Rathenau Instituts (Platz 3)

Das sind die Top 10 der LGBT-Führungskräfte 2019:

@Out Executives / 10 Vorheriges Bild – Nächstes Bild Ernesto Marinelli Ernesto Marinelli kam 2005 zum Softwarekonzern SAP. Derzeit leitet er das globale HR Business Partner Team. Darüber hinaus engagiert sich Marinelli bei der Deutschen Aidshilfe, zum Beispiel im Projekt #positivarbeiten. In den 80er Jahren ist Marinelli von Italien nach Würzburg gezogen, um dort sein Studium zu beginnen. Mit der Stadt verbindet er sehr schöne Erinnerungen, da er in Würzburg auch seinen späteren Ehemann Thomas kennengelernt hat. @PR / 10 Vorheriges Bild – Nächstes Bild #9 Yvonne Ruf Yvonne Ruf ist Partner bei Roland Berger. Die politische Ökonomin verantwortet Projekte im Bereich der Infrastrukturplanung, Finanzierung und Entwicklung. Die Anpassung der Industrie an die Energiewende sowie alternative Antriebe im Transportsektor gehören ebenfalls zu ihren Themenfeldern. Yvonne ist Gründungsmitglied des unternehmensinternen LGBT-Netzwerks "Just Be" und setzt sich für die Förderung von Frauen in der Wirtschaft ein. Sie lebt mit ihrer Familie in Köln. @PR / 10 Vorheriges Bild – Nächstes Bild #8 Juliane Kronen Juliane Kronen studierte BWL in Köln und Missouri. Von 1994-2010 arbeitete sie als Unternehmensberaterin bei BCG, davon acht Jahre als Partnerin. Sie ist veranwortlich für die "Women‘s Initiative" in Europa. Seit 2010 außerdem Trustee der Right Livelihood Award Foundation in Stockholm und Mitglied der Jury für alternative Nobelpreisträger, bei Wirtschaftsweiber und FidAR. Weitere Energie steckte sie 2011 in die Gründung der gemeinnützigen Organisation innatura. Seit 2017 ist sie außerdem schwedische Honorarkonsulin für NRW. @PR / 10 Vorheriges Bild – Nächstes Bild #7 Vaughan Price Nach Abschluss seines Mathematikstudiums beginnt Vaughan Price seine Karriere 1985 bei PwC in London. Nach sechs Jahren wechselte er als Wirtschaftsprüfer nach München, wo er 1998 in die PwC Partnerschaft aufgenommen wird. Price ist Assurance Inbound Leader bei PwC Deutschland sowie des UK-German Business Networks. Außerdem ist er Mitglied im PwC Global LGBT+ Board sowie Partnersponsor des LGBT+ Netzwerks (Shine) und im regionalen Komitee der British Chamber of Commerce in Germany. @Out Executives / 10 Vorheriges Bild – Nächstes Bild #6 Katja Hiltl Nach dem Studium der Wirtschaftswissenschaften und Sinologie arbeitete sie von 2002 bis 2010 bei LTU, Air Berlin und Airbus. Seit 2010 ist sie als Führungskraft bei DHL Express tätig. Nebenher absolvierte die Powerfrau noch einen berufsbegleitenden MBA und promovierte an der University of Surrey. @Out Executives / 10 Vorheriges Bild – Nächstes Bild #5 Gesa Heinrichs Nach dem Studium der Theater- und Erziehungswissenschaft, der Arbeit am Theater und ihrer Promotion wechselte Dr. Gesa Heinrichs in die Otto Group. Sie startete in der HR und übernahm bald die interne Managementberatung. Außerdem war sie als Geschäftsführerin und Vice President tätig. Seit fünf Jahren verantwortet sie das Corporate Procurement und das Facility Management. Besonderes Interesse hat Dr. Gesa Heinrichs am Thema Transformation, aktuell beschäftigt sie sich mit der Schaffung neuer Arbeitswelten. @PR / 10 Vorheriges Bild – Nächstes Bild #4 Ralph Breuer Ralph Breuer ist Partner im Kölner Büro von McKinsey & Company. Nach seinem BWL Studium stieg er 2008 als Berater ein und legt seitdem seinen Schwerpunkt auf die Themen Customer Experience und Customer Loyalty. Mittlerweile verantwortet er den Bereich Implementation der Marketing & Sales Practice in Europa. @Out Executives / 10 Vorheriges Bild – Nächstes Bild #3 Anastasia Biefang Anastasia Biefang ist bereits seit Juli 1994 als Offizierin in der Bundeswehr tätig. Sie studierte Pädagogik, durchlief verschiedene Führungs- und Stabsverwendungen, absolvierte den Generalstabslehrgang der Bundeswehr, diente als Referentin im BMVg und ist derzeit Kommandeurin des Informationstechnikbataillon 381 in Storkow (Mark). Während ihrer Dienstzeit war Sie zweimal im Auslandseinsatz in Afghanistan. Anastasia Biefang ist verheiratet und lebt mit ihrer Frau in Berlin. @PR / 10 Vorheriges Bild – Nächstes Bild #2 Annika Zawadzki Annika Zawadzki arbeitet als Partnerin im Kölner Büro der Boston Consulting Group. Ihr Schwerpunkt liegt auf den Bereichen Public Sector und Infrastruktur. Seit ihrem Einstieg bei BCG im Jahr 2015 hat sie zahlreiche Diversity-Studien veröffentlicht. In ihrer jüngsten Studie "Out@Work" untersucht sie das Thema Outing am Arbeitsplatz. Zudem leitet Annika das Pride@BCG-Netzwerk in der Region Zentral- und Osteuropa sowie im Nahen Osten. Annika Zawadzki ist verheiratet und hat ein Kind. @Out Executives / 10 Vorheriges Bild – Nächstes Bild #1 Eva Kreienkamp Eva Kreienkamp schaffte es bereits 2018 aufs Siegertreppchen und kann dieses Jahr nun den Top-Titel einholen. Kreienkamp ist studierte Mathematikerin und verfolgt mehrere Karrieren gleichzeitig. Sie ist Senior Vice President bei der Allianz Gruppe und gründete dort das erst schwul-lesbische Netzwerk. Seit 2015 setzt sie sich als Geschäftsführerin der Mainzer Verkehrsgesellschaft für die Mobilitätswende in der Stadt am Rhein ein. Als Expertin und Speakerin ist sie aber nicht nur in Sachen Mobilität, sondern auch im Bereich Gender- und Diversity gefragt.

Und hier ist die Auswahl der Top 25 als Liste:

Und das sind Deutschlands Top 100 Executives: