Das Gespräch mit dem Bankberater ist Dominik Dernbach (Name v. d. Red. geändert) noch gut in Erinnerung: „Auf gar keinen Fall!“, sagte er und schob das Angebot für den Baukredit über den Schreibtisch zurück. „Auf so eine riskante Sache lassen wir uns nicht ein.“

Bis hierhin war das Gespräch freundlich verlaufen. Der Luftfahrtingenieur und seine Frau Charlotte hatten einen Termin mit ihrer Hausbank vereinbart, um über ihre Baufinanzierung zu sprechen. Als sie in das Besprechungszimmer kamen, duftete frisch gebrühter Kaffee aus einer Kanne. Gebäck lag bereit. „Die gute Nachricht gleich vorweg“, hatte der Berater das Gespräch eröffnet: „Wir finanzieren Ihre Immobilie gern – und haben schon ein Angebot parat.“

Nichts anderes hatte das Paar erwartet: 295.000 Euro kostet das Haus, das die Dernbachs in einem kleinen Ort vor den Toren ihrer Heimatstadt gefunden haben. Hinzu kommen die Nebenerwerbskosten: fünf Prozent Grunderwerbsteuer, 6,25 Prozent Maklercourtage und rund zwei Prozent an Gebühren für Notar und Grundbucheintragungen. Ergibt insgesamt 334.987,50 Euro. Das Paar verfügt über 35.000 Euro an Ersparnissen. Zudem buttern die Eltern der beiden zusammen 73.000 Euro zu. Macht unterm Strich 108.000 Euro Eigenkapital – oder 32 Prozent der Gesamtkosten.

„Dass wir damit einen Kredit über die restlichen 226.987,50 Euro bekommen würden, war klar“, sagt der Luftfahrtingenieur. „Schließlich verlangen viele Banken nicht einmal 20 Prozent Eigenkapital.“ Dominik Dernbach kennt sich mit der Materie aus. Seit das Paar erfahren hat, dass Charlotte schwanger ist, hat der 39-Jährige viele Nächte damit verbracht, sich in das Thema Baufinanzierung einzulesen.

Eine Immobilie war schnell gefunden: ein zehn Jahre altes Haus mit 135 Quadratmetern Wohnfläche auf einem 800-Quadratmeter-Grundstück mit alten Bäumen. „Alles sieht heimelig aus, und das Haus ist gut in Schuss“, sagt Bauzeichnerin Charlotte Dernbach. Auch sonst stimmt alles: Es gibt zwei große Kinderzimmer, und die nächste S-Bahn-Station für die Fahrt zur Arbeit ist nicht weit.

Flexibel bleiben

Was dem Paar allerdings nicht gefällt, ist die Offerte der Bank. Das Institut hat die Kreditsumme in zwei Tranchen mit unterschiedlichen Laufzeiten aufgeteilt. Ein Darlehen über 110.000 Euro wurde mit zehnjähriger Laufzeit (Zins: 1,55 Prozent) angeboten, für den Restbetrag von 116.987,50 Euro parallel ein Kredit mit nur fünfjähriger Laufzeit (Zins: 1,19 Prozent). „Dadurch reduzieren sich in den ersten fünf Jahren ihre Zinskosten“, lockte der Berater im Gespräch. „Wenn die Kinder noch klein sind, ist ein wenig Luft in der Haushaltskasse immer gut.“

Die Dernbachs lehnten das Angebot ab. „Die Bank könnte uns bei der Refinanzierung der kleineren Darlehenstranche in fünf Jahren hohe Zinsen diktieren“, sagen sie. Stimmt, denn andere Institute übernehmen Experten zufolge bei gesplitteten Krediten keine Anschlussfinanzierung von Teildarlehen. Ihnen genügen die Sicherheiten im Grundbuch nicht. Der erste Kreditgeber steht auch an erster Stelle in der Gläubigerrangfolge – und hat bei Zahlungsunfähigkeit des Kunden zunächst allein Zugriff auf den Ertrag aus einer Zwangsversteigerung. Alle anderen Gläubiger erhalten ihr Geld nur, wenn danach noch etwas übrig ist.