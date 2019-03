US-Aktien stehen wieder im Mittelpunkt des Anlegerinteresses, denn die jüngste Kurserholung ist atemberaubend. Seit Jahresbeginn schafften die großen US-Indizes ein Plus von mehr als zehn Prozent. Der Technologieindex Nasdaq kletterte gar um 13 Prozent nach oben, dabei war die gerade abgeschlossene Bilanzsaison bei den US-Aktien sehr durchwachsen. Die Gewinne vieler Unternehmen liegen nur minimal über den ohnehin kräftig gesenkten Schätzungen der Analysten.

Doch viele Technologietitel reagierten nicht mehr mit fallenden Kursen auf negative Nachrichten, im Gegenteil: der Nasdaq legte neun Wochen in Folge zu – die längste wöchentliche Gewinnstrecke seit August 2016. Außerdem hat es der Index geschafft, den Bärenmarkt wieder zu verlassen, also um 20 Prozent von seinem jüngsten Weihnachtstief aus wieder zu steigen. Zuvor war der Nasdaq um 20 Prozent von seinem Hoch im August 2018 gefallen, was den Bärenmarkt zunächst eingeläutet hatte. Besonders gut haben sich zwei Nasdaq-Verlierer aus dem Vorjahr entwickelt: Facebook und Netflix, die in diesem Jahr satte 25 beziehungsweise 32 Prozent gestiegen sind. Anleger können mit dem Turbo-Bull DL6C8L von X-Markets auf den Index Nasdaq100. Der Hebel ist mit 3 moderat gewählt.

Nasdaq 100 Index

Facebook überrascht

Facebook überzeugte mit seinen jüngsten Geschäftszahlen. Der Konzern hat im vergangenen Quartal den Umsatz um 30 Prozent auf 16,91 Mrd. Dollar gesteigert, das lag ebenso deutlich über den Erwartungen der Analysten wie der Gewinn je Aktie. „Das hat gezeigt, dass User trotz Datenskandalen und negativen Medienberichten das Netzwerk weiterhin intensiv nutzen“, erklärt Carlo Alberto De Casa, Chefanalyst des britischen Brokerhauses Activ Trades. „Daher schalten Unternehmen dort immer noch reichlich Werbung, weshalb Facebook seinen rasanten Wachstumskurs fortsetzen kann“, ergänzt de Casa. So war die Zahl der täglich aktiven User auf 1,52 Mrd. geklettert, was leicht über den Schätzungen der Analysten lag.

Facebook-Chef Mark Zuckerberg will mit Features, wie „Stories“, den Erfolgskurs fortsetzen. Damit bedient man sich beim Konkurrenten Snapchat. Allerdings drücken kräftig steigende Kosten auf die Profitabilität von Facebook. Zwar haben Analysten die 2019er-Schätzungen für den Gewinn je Aktie leicht auf 7,54 Dollar angehoben. Allerdings würde er damit auf dem Vorjahresniveau stagnieren.

Wer sich bei Facebook engagieren möchte, sollte aber die hohe Schwankungsintensität beachten. Die einjährige Volatilität liegt mit 40 Prozent etwa doppelt so hoch wie beim Nasdaq-Index selbst. Das hat Konsequenzen für die Produktauswahl für gehebelte Wertpapiere wie Heiko Geiger, Derivateexperte von Vontobel erklärt: „Aufgrund der hohen Volatilität bei Facebook sind Optionsscheine vergleichsweise teuer. Daher werden derzeit viele Turbos nachgefragt, bei denen die Volatilität zu vernachlässigen ist. Die Wertentwicklung hängt hier unter anderem vom Aktienkurs ab.“ Ein moderat gehebelter Turbo ist etwa die WKN GA08MR (Goldman Sachs, Hebel 4).

Netflix bleibt auf Expansionskurs

Der Streamingdienst Netflix hat im vergangenen Quartal mit einem Umsatz von 4,19 Mrd. Dollar die Schätzungen der Analysten leicht verfehlt. Gleichzeitig hat sich das Wachstum auf 27,4 Prozent abgeschwächt, gegenüber 40,3 Prozent für das zweite Quartal und 34,0 Prozent für das dritte. Dennoch hat sich die Aktie positiv entwickelt, weil der Konzern im vergangenen Quartal 8,84 Millionen neue zahlende Kunden gewonnen und damit die Erwartungen der Finanzprofis übertroffen hat. Allerdings lag die Erlösprognose für das laufende Quartal mit 4,5 Mrd. Dollar etwas unter den Vorhersagen der Finanzprofis, obwohl Netflix zuletzt eine Preiserhöhung für US-Kunden angekündigt hatte. Hier werden die nächsten Quartale zeigen, ob sich die Preiserhöhung stärker auswirkt. Ein ebenfalls moderat gehebelter Turbo-Bull für steigende Kurse ist die WKN ST8BHF (Société Générale, Hebel 4).

Die Zahlen und Ausblicke zahlreicher Nasdaq-Unternehmen haben gezeigt, dass sie sich ebenso wenig von der Abkühlung der Weltwirtschaft abkoppeln können wie andere Unternehmen. Allerdings dürften sich Aktien von Unternehmen wie Facebook, die mit den Ergebnissen geglänzt haben oder Netflix, die weiter auf Wachstum setzen, besser entwickeln als so manche andere Tech-Aktie.