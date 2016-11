"Verbinde klassische Stoffe mit modernen Schnitten"

29. Nov 2016 , Siems Luckwaldt

Wie sieht für Sie moderne Businessmode aus?

Die Regel lautet: Verbinde klassisches Stoffe und Farben mit modernen Schnitten. Das wirkt modisch und nicht aufgesetzt. Das ist zeitgemäße Businessmode.

Was sind Dos and Don’ts im Büro – ganz gleich ob an der Rezeption, in der Buchhaltung oder auf der Vorstandsetage?

Schlecht geputzte Schuhe mit Löchern in den Strümpfen zu ausgebeulten Sakkos. Leider oft noch keine Selbstverständlichkeit.

Was sind die wichtigsten neuen Trends für Businessmänner und -frauen?

Die neuen Hosen werden enger und kürzer. Dadurch werden die Socken sichtbar. Diese dürfen durchaus auch mal Farbe haben – ohne bunt zu sein.

Welche Klassiker sollte jeder Mann in seinem Kleiderschrank haben?

Jede Menge weiße Hemden und schwarze T-Shirts. Dann braucht man den klassische Oxford Schnürer in Schwarz und Dunkelbraun. Als Freizeitschuhe bieten sich Plain Derbys in weichem Oberleder oder in Rauleder an. Dann noch einen oder zwei gute Sneaker und man kann überall gut auftreten.