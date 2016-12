"Businessmode setzt auf Minimalismus"

06. Dez 2016 , Siems Luckwaldt

Wie sieht für Sie moderne Businessmode aus?

Businessmode sollte den individuellen Stil und die Persönlichkeit des Trägers unterstreichen - unabhängig von geltenden Trends. Im Allgemeinen setzt Businessmode derzeit auf Minimalismus: klare Linien und hochwertige Materialen stehen im Vordergrund. Bei den Damen kommt außerdem etwas mehr Volumen ins Spiel: moderne Office-Looks überzeugen mit markanten Schnitten und betonten Schulterpartien. Den Gegenpol dazu bilden fließende Blazer zu lässig weiten Hosen. Für mich persönlich ist der Tragekomfort sehr wichtig, der vor allem durch die richtige Materialauswahl gewährleistet wird.

Was sind Dos and Don’ts im Büro – ganz gleich ob an der Rezeption, in der Buchhaltung oder auf der Vorstandsetage?

Unabhängig vom jeweiligen Geschäftsfeld ist ein gepflegtes Erscheinungsbild ein absolutes Muss. Eine gute Passform und typgerechter Stil spielen dabei eine wichtigere Rolle, als aktuellen Trends um jeden Preis zu folgen – Authentizität ist hier ein wichtiges Stichwort. Gepflegte Schuhe runden das Erscheinungsbild ab.

Was sind die wichtigsten neuen Trends für Businessmänner und -frauen?

Nach wie vor sind schlanke Silhouetten im Anzug wichtig, entweder elegant mit Hemd, je nach Anlass auch gerne mit schmaler Krawatte, oder etwas legerer mit Rollkragenpullovern aus Feinstrick. Aktuell kommen auch vermehrt bequeme Jersey- und Stricksakkos hinzu, die den Look etwas lässiger aussehen lassen. Unabhängig davon geht es aktuell vor allem auch darum, was man darüber trägt: Der Mantel, egal ob als Trenchcoat oder in Blazerform, rückt in den Vordergrund.

Welche Klassiker sollte jeder Mann in seinem Kleiderschrank haben?

Für mich ist ein gut sitzender, dunkler Anzug fast immer eine passende Wahl. Für den Casual Look sind ein Cashmere-Pullover und eine gute Jeans eine ideale Kombination, die in keinem Kleiderschrank fehlen sollte. Komplettiert wird dies durch schöne Chelsea Boots oder einen guten Sneaker.