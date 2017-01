Historische Aktien - Jagd auf Schnäppchen

05. Jan 2017 , Ulrich W. Hanke

Bei historischen Wertpapieren trifft ein großes Angebot auf eine geringe Nachfrage. Wer sie als Geldanlage nutzen will, sollte deshalb sehr genau hinschauen und gezielt kaufen

Wie sich später herausstellen sollte, war es eine gute Entscheidung, die Ingo Korsch vor 20 Jahren traf. Als der Hofheimer auf der Rückreise aus seinem Sommerurlaub in Oberhessen an einem Flohmarkt vorbeikam, konnte er nicht anders und legte einen kurzen Zwischenstopp ein. Er entdeckte eine gerahmte Aktie der Friedrich Schwab KGaA und erstand sie für 20 D-Mark. Das Stück des Hanauer Versandhändlers von 1965 war Sammlern alter Wertpapiere bis dato völlig unbekannt, in keinem Bewertungskatalog verzeichnet. Jackpot!

Aber es sollte noch besser kommen. Die Aktie war nämlich auch noch gültig. Also schrieb Korsch den Otto Versand an, der gerade ein Abfindungsangebot für Schwab unterbreitet hatte. Der Sammler erhielt so knapp 1000 D-Mark und seine neue Lieblingsaktie entwertet retour.

2003 folgten weitere 306 Euro. Ein Aktionär hatte erfolgreich geklagt und ein Gericht die Abfindung für zu niedrig befunden. Macht unter dem Strich: rund 8000 Prozent Rendite. „Der Slogan ‚Otto find ich gut‘ hatte für mich danach eine ganz besondere Bedeutung“, sagt Korsch.

Der Schnäppchenfund vom Flohmarkt, der sich versilbern lassen würde – solche Geschichten hat fast jeder Sammler von alten Wertpapieren auf Lager, wenn er nur lang genug dabei ist. Aber sie sind die Ausnahme. Wer später mit dem Sammeln begonnen hat, für den ist heute die Onlineplattform Ebay der neue Basar. Doch wahre Schnäppchen sind auch dort nur selten zu finden. Genauso rar sind neue, junge Sammler – und das ist ein Problem für alle, die bei historischen Wertpapieren auf Preissteigerungen hoffen.

„Historische Wertpapiere sind sehr erklärungsbedürftig“, sagt Auktionator Michael Weingarten vom börsennotierten Marktführer, der AG für Historische Wertpapiere aus Wolfenbüttel. Denn während Briefmarken und Banknoten jedes kleine Kind kennt, sind gedruckte Aktien heute selbst für Bankangestellte nichts Alltägliches mehr. Deshalb sprechen Insider von einem „abgeschlossenen Sammelgebiet“, da neue effektive Stücke, so heißen die gedruckten Wertpapiere in Fachkreisen, im digitalen Zeitalter so gut wie nicht mehr herausgegeben werden.