Falsches Spiel mit Strafzinsen

18. Aug 2016 , Daniel Saurenz

Eine Belastung für die Wirtschaft

Inzwischen scheint es nur noch eine Frage der Zeit zu sein, bis die Zinsen in den USA ebenfalls in den Strafzinsbereich abrutschen werden. Die Konjunkturerholung in den USA läuft bereits seit Mitte 2009 und damit länger als selten zuvor. Der nächste Wirtschaftsabschwung rückt damit von Tag zu Tag näher. In Krisenzeiten senkt die US-Notenbank die Zinsen üblicherweise um 500 Basispunkte (fünf Prozentpunkte). Albert Edwards, Anlagestratege der „Société Générale" hatte bereits im Januar 2016 prognostiziert: „Wir werden – so glaube ich – Zeuge eines schockierenden Spektakels von Leitzinsen von minus fünf Prozent am Tiefpunkt der nächsten Rezession sein.“ Die Fed sollte sich allerdings zwei Mal überlegen, ob sie Strafzinsen einführt, denn sie kurbeln die Wirtschaft nicht etwa an, sondern schwächen sie.

Denn den Sparern entgehen durch die immer niedrigeren Strafzinsen immer mehr Zinseinnahmen, weshalb sie weniger Geld für den Konsum haben. Gleichzeitig tun sich viele hochverschuldete Verbraucher zusehends schwer, noch mehr Schulden zu machen, weil die Verbraucher nicht nur die Zinsen bezahlen müssen, sondern auch die Kredite tilgen. Dieses Problem versucht die EZB mit den Strafzinsen zu „lösen“. „Die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Das ist kurz gesagt meine Einschätzung der Notenbanken“, sagte Kim Rupert, Chefin der Anleihenabteilung des US-Börsenbriefs Action Economics in Anspielung auf das berühmte Zitat von Albert Einstein.