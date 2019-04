Manchmal gibt es sogar Gemeinsamkeiten, selbst wenn man getrennte Wege geht. Das zeigen an diesem Donnerstag die Deutsche Bank und die Commerzbank. Mit nahezu wortgleichen Pressemitteilungen verkünden die Institute gegen kurz vor elf Uhr, dass sie ihre Fusionsgespräche abbrechen. So heißt es in beiden Statements: „Nach gründlicher Analyse sind wir zum Schluss gekommen, dass ein Zusammenschluss (…) keinen ausreichenden Mehrwert bieten würde“. Da lässt sich nur hinzufügen: Gut, dass die beiden Institute das jetzt auch erkannt haben.

Die vor sechs Wochen begonnenen Fusionsgespräche waren vermutlich die meistgehassten in der Wirtschaftsgeschichte der Republik. Nicht nur die Mitarbeiter der Institute und die Gewerkschaften lehnten die Fusion ab, in einer Art Einheitsfront stellten sich auch Wirtschaftswissenschaftler, Investoren, die Öffentlichkeit und viele Analysten dagegen.

Das ist kein Wunder, denn es war von Anfang an offensichtlich, dass ein Zusammenschluss wenig an der Dauer-Malaise der Geldhäuser geändert hätte. Zwar wäre eine Fusion insofern eine große Bereinigung gewesen, weil sich die letzten beiden deutschen Großbanken vereinigt hätten. Es hätte aber nichts daran geändert, dass es in Deutschland schlicht zu viele Banken gibt, damit die Geldhäuser ausreichend profitabel arbeiten.

Höchstens ein Möchtegern-Champion

So kommen die deutschen Privatbanken auf einen Marktanteil von gerade einmal 23 Prozent. Betrachtet man nur die Großbanken, liegt ihr Marktanteil sogar bei weniger als 20 Prozent. Zwei Drittel des Marktes hätten auch nach einer Fusion weiterhin Volksbanken und Sparkassen beherrscht.

Dass die fusionierte Bank so profitabel gearbeitet hätte wie große Geldhäuser in anderen Ländern, gilt deshalb als ausgeschlossen. Zum Vergleich: Die oft als Vorbild zitierten französischen Geldhäuser können sich auf einen ganz anderen Markt stützen. So haben die fünf größten Banken dort einen Marktanteil von fast 85 Prozent, die Credit Agricole – um ein Beispiel zu nennen – hat in manchen ländlichen Regionen gar Marktanteile von 40 oder 50 Prozent.

Mit anderen Worten: Selbst innerhalb Deutschlands wäre das fusionierte Geldhaus kein nationaler Bankenchampion geworden, von dem SPD-Finanzminister Olaf Scholz und seine Getreuen geträumt haben, als sie im Hintergrund auf die Fusion gedrängt haben. Es wäre höchstens ein nationaler Möchtegern-Champion entstanden.

Auch international wäre die fusionierte Großbank nicht groß genug, um in die Top-Liga der weltweiten Banken aufzusteigen. Mit einer Bilanzsumme von knapp unter 2 Billionen Euro wäre sie nicht mal eine der zehn größten Banken der Welt gewesen.