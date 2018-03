Mytime – landesweit beliefert von Bünting

Der von der der Unternehmensgruppe Bünting betriebene Anbieter, der wie Allyouneedfresh deutschlandweit ausliefert, schneidet bei den Kennzeichnungspflichten am besten ab. Auch die AGB enthalten keine nennenswerten Fallstricke. Nur in der Praxis ist Mytime Foodwatch negativ aufgefallen, weil der Händler die größten Müllberge an Verpackung hinterlässt. Keine Ausnahme macht er im Umgang mit dem Datenschutz: Es gibt Defizite wie unklare Formulierungen, und bei allen Bezahloptionen müssen Daten an andere Dienstleister wie Paypal oder Paydirekt weitergegeben werden. Wie bei allen getesteten Anbietern wird das Geburtsdatum erhoben, obwohl dies nur bei einer Bonitätsprüfung – etwa für Zahlung auf Rechnung – erforderlich ist.