Insektenriegel in Bio-Qualität von Bearprotein

Auch die Gründer des Berliner Start-ups Bearprotein sind überzeugt, dass Insekten in der Zukunft ein selbstverständlicher Teil unserer Esskultur sein werden. Mit dem ersten Insektensnack in Bio-Qualität, einem Bio-Energieriegel, wollen sie ihren Kunden die Vielfalt der Insektenwelt näherbringen. Das Start-up verwendet für die eigenen Produkte Insektenmehl aus biologisch gezüchteten Kurzflügelgrillen. Da in Deutschland die Insektenzucht bisher nicht erlaubt ist, werden die Bio-Snacks auf einer Bio-Insektenfarm in Kanada hergestellt. Nach Angaben des Herstellers wird dabei bewusst auf Kristallzucker, Gluten und Laktose verzichtet. Seit Juli 2018 sind die „Instinct Insektensnacks“ bereits in Filialen der Bio-Company und bei Basic Bio erhältlich. Laut Mitgründer Marcus Fiedrich ist das Insekten-Start-up auch schon mit weiteren großen Bio-Supermarktketten im Gespräch.