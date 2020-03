Auf die globale Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 haben die Aktienmärkte seit Beginn der vergangenen Woche mit deutlichen Kursverlusten reagiert. Wir versuchen zu analysieren, mit welchen wirtschaftlichen Auswirkungen aufgrund der Krankheit zu rechnen ist und was das für die weitere Entwicklung an den Kapitalmärkten bedeuten könnte. Wie immer beim Blick in die Zukunft gilt dabei, dass sich die Rahmenbedingungen, unter denen Konjunktur- und Kapitalmarktprognosen getroffen werden, sehr schnell ändern können. Angesichts der vielen medizinischen Fragezeichen, die mit dem Virus verbunden sind, gilt das in diesem Fall umso mehr, zumal es sich um eine sich dynamisch entwickelnde und erst zu nehmende Situation handelt. Von daher sollte man sich angesichts der Risiken, die von Covid-19 ausgehen, als Anleger mit diesem Thema beschäftigen.

Bis Ende der letzten Woche gingen die meisten Kapitalmarktteilnehmer davon aus, dass Covid-19 wie ein temporärer Schock zu bewerten ist, der nur zu einer zeitweisen Beeinträchtigung der wirtschaftlichen Tätigkeit vor allem in China selbst führen würde. Erfahrungen mit früheren Epidemien, wie SARS in den Jahren 2002/2003, der Schweinegrippe H1N1 in den Jahren 2009/2010 und der Vogelgrippe H7N9 im Jahr 2013 zeigen, dass die Aktienmärkte zwar tendenziell mit Kursverlusten reagieren, solange die Zahl der Neuerkrankungen ansteigt. Die Märkte holten jedoch ihre zuvor erlittenen Verluste schnell wieder auf, sobald die Krankheit eingedämmt wurde, da die negativen konjunkturellen Auswirkungen begrenzt blieben.

Die von offizieller chinesischer Seite veröffentlichten Zahlen zu den Neuinfektionen geben tatsächlich Anlass zur Hoffnung, dass die von der Regierung getroffenen Maßnahmen zur Eindämmung des Virus erfolgreich sein könnten. Zwar gibt es mittlerweile gut 80.000 Erkrankte, jedoch ist die Zahl der Neuinfektionen in der vergangenen Woche deutlich gesunken. Hinzu kam die Hoffnung, dass die zu erwartenden wirtschaftlichen Bremsspuren mit Hilfe einer expansiveren Geld- und Fiskalpolitik in Grenzen gehalten werden könnten.

Globales Problem

Nachdem aber seit dem vorvergangenen Wochenende klar ist, dass außerhalb Chinas die Zahl der am Coronavirus Erkrankten zunimmt, kam es daraufhin zu einer neuen Risikoeinschätzung und deswegen zu deutlichen Kursverlusten an den Aktienmärkten. Was zuerst als ein wenig beachtetes lokales Phänomen in einer chinesischen Provinz weit weg von uns begann, wächst immer mehr zu einem größeren globalen Problem heran. Auf der einen Seite sind immer mehr Menschen an Covid-19 erkrankt. Inzwischen hat die WHO fast 7200 Infizierte außerhalb Chinas aus 58 verschiedenen Ländern gezählt, Tendenz schnell steigend. Zu den neben China besonders betroffenen Ländern gehören u.a. Südkorea mit 3736, der Iran mit 593 und Italien mit 1128 bestätigten Fällen (Stand: 1. März 2020).

Und auf der anderen Seite klagen immer mehr Unternehmen darüber, dass Fabriken in China stillstehen und die internationalen Lieferketten unterbrochen sind. Apple, Coca Cola und Microsoft gehören zu den prominentesten Unternehmen, die bereits Umsatz- und Gewinnwarnungen für das erste Quartal abgegeben haben. Doch dabei handelt es sich wahrscheinlich nur um die Spitze des Eisbergs, weitere Unternehmen werden folgen. Zudem haben viele Firmen Reisebeschränkungen für ihre Mitarbeiter erlassen, Messen werden verschoben oder abgesagt.

Je nachdem, wie lange es dauert, bis die Ausbreitung des Virus unter Kontrolle ist, wird die wirtschaftliche Entwicklung mehr oder weniger stark beeinträchtigt. Die Hoffnung besteht einerseits darin, dass die zum Teil drastischen Maßnahmen von Regierungen und Behörden, die zum Beispiel Städte und Regionen abriegeln und unter Quarantäne stellen, die Verbreitung der Krankheit erfolgreich eindämmen kann. Doch dies scheint bisher nur wenig erfolgreich zu sein. Andererseits könnten wärmere Temperaturen und der Beginn des Frühlings dafür sorgen, dass sich die Krankheit nicht mehr so schnell ausbreitet. Noch ist dies aber nicht der Fall, und wann es dazu kommen wird, ist ungewiss.

Im Moment ist es so, dass die Angst vor dem Virus mehr negative Konjunktureffekte auslöst als das Virus selbst. So sterben an einer normalen Grippe, an Masern oder bei Naturkatastrophen häufig mehr Menschen als es bislang durch Covid-19 der Fall ist, ohne dass dies in der Vergangenheit nennenswerte wirtschaftliche Konsequenzen gehabt hat. Dennoch besteht die Möglichkeit, dass die ökonomischen Auswirkungen des Virus deutlich größer sein könnten als bislang erwartet. Dies liegt unter anderem daran, dass der Anteil Chinas an der Weltwirtschaft in den vergangenen Jahren kontinuierlich gewachsen ist.