Ganz gleich wie die Kongresswahlen in den USA ausgehen, die Demokraten brauchen danach frische wirtschaftspolitische Ideen. Rana Foroohar über die Herausforderung für die liberalen Kräfte in den USA

Diese Woche geben die Amerikaner bei den wichtigsten Zwischenwahlen der jüngsten Vergangenheit ihre Stimme ab. Die große Frage ist, ob wir die prognostizierte „blaue Welle“ wütender Demokraten sehen werden, die zur Rückeroberung des Repräsentantenhauses führt. Falls es so kommt, werden Analysten das Ende der Trump-Ära verkünden.

Tatsächlich wird es aber nur die nächste Phase einer schwierigen Aufgabe für die Demokraten sein. Die Partei ist gespalten: Auf der einen Seite gibt es die alten Establishmentgrößen wie Nancy Pelosi, die als erste Sprecherin des Repräsentantenhauses seit sechs Jahrzehnten ihre Position wiedererlangen könnte, und auf der anderen Seite Progressive, zu denen Elizabeth Warren, Bernie Sanders und ihre jüngeren Gefolgsleute wie Alexandria Ocasio-Cortez gehören.

Es ist eine Spaltung, die von einer schweren Sünde der Demokratischen Partei herrührt: Sie hat es versäumt, sich den Interessen der Unternehmen zu widersetzen. Seit den 90er-Jahren haben Progressive allzu oft einfach nur republikanische Ideen über Handel, Kapitalmärkte oder Gesundheitsversorgung übernommen, um sie dann ein wenig freundlicher und sanfter zu gestalten.

Oder sie entwickelten Strategien, die – wirtschaftlich und politisch – nach hinten losgegangen sind, etwa als sie zuließen, dass sich „too big to fail“-Banken bildeten und Plattformunternehmen eine dominante Stellung erlangen konnten. Kein Wunder, dass sich viele Liberale lieber auf Identitätsfragen konzentrieren und keine neue Ideen entwickeln, um die Mittelschicht zu stärken. Es ist einfacher.

Andere treiben die Entwicklung voran

Die Herausforderung für die Demokraten sieht mittelfristig nicht anders aus als die Aufgabenstellung für viele Unternehmen. Sie alle stehen unter dem Druck, ihren Zweck und ihre Haltung in einer Zeit zu definieren, in der das Vertrauen in den Kapitalismus und die liberale Demokratie schwindet. Unternehmen wie Liberale finden es viel einfacher, über soziale Fehlentwicklungen – gleich ob real oder als wahr empfunden – zu sprechen, als sie zu korrigieren. Jeder mir bekannte Unternehmensführer tut sich schwer damit, Themen wie Waffenkontrolle, Schwulen- und Lesben-Rechte, Rassismus und #MeToo anzusprechen. Antriebskräfte sind eine junge, fortschrittliche Kundschaft und Beschäftigte, wie jüngst der weltweite Protest der Google-Mitarbeiter gegen Sexismus am Arbeitsplatz zeigte.

Natürlich ist es viel einfacher, eine Arbeitsniederlegung wegen sozialer Fragen zu inszenieren, als Geschäftsmodelle zu ändern, von denen meistens die Spitzen auf der sozioökonomischen Leiter profitieren. Schauen wir uns beispielsweise den Niedergang von Sears an: Die Vermögenswerte des Unternehmens wurden ausgeschlachtet zu einer Zeit, als der heutige Finanzminister Steven Mnuchin im Vorstand saß. Es ging darum Investoren zu bezahlen.

Zwischen 2005 und 2012 gab Sears 6 Mrd. Dollar für Aktienrückkäufe aus, obwohl der Konzern nur 1,8 Mrd. Dollar an operativen Mitteln generierte. Wir sprechen von einem Unternehmen, das in seinen glorreichen Tagen stolz darauf war, zehn Prozent seines Gewinns mit seinen Mitarbeitern zu teilen. Amazon, das neue Sears, hat den Mindestlohn für seine Beschäftigten auf 15 Dollar pro Stunde erhöht, nachdem Bernie Sanders Druck ausgeübt hat. Dafür bekommen die in den Amazon-Warenlagern Beschäftigten aber auch keine Aktienoptionen mehr. Ich denke mal, Gründer Jeff Bezos ist bei diesem Deal gut weggekommen.