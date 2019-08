Aluminium und Stahl

Am 23. März 2018 traten weltweite US-Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Stahl und in Höhe von 10 Prozent auf Aluminium in Kraft. Kanada, Mexiko und die EU waren davon anfangs noch ausgeschlossen, seit dem 1. Juni 2018 gelten die Zölle allerdings auch für ihre Produzenten. Für die Türkei erhöhte Trump die Stahlzölle ab dem 13. August sogar von 25 auf 50 Prozent. Die Türkei reagierte mit Gegenmaßnahmen. Auch die EU konterte unter anderem mit Gegenzöllen auf US-Produkte, darunter Jeans, Whiskey und Erdnussbutter.