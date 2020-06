Die Corona-Krise hat die deutsche Wirtschaft ordentlich mitgenommen. Das liege auch am Stand der Digitalisierung in Deutschland, sagt Tarek Müller, Chef und Mitgründer des Online-Modehändlers About You in „So techt Deutschland“.

Künstliche Intelligenz, Blockchain oder Social Bots – Die Zukunft ist digital. Aber wie digital ist eigentlich Deutschland? Im Podcast „So techt Deutschland“ gewähren die besten Digitalexperten Einblicke in die Tech-Szene.

In Europa gehört das Start-up About You zu den großen Playern auf dem Online-Modemarkt. „Wir sind in Europa im Bereich Fashion heute größer als Amazon“, sagt Tarek Müller, Chef des zur Otto-Goup gehörenden Online-Modehändlers. Vor sechs Jahren hat er zusammen mit Sebastian Wetz und Hannes Wiese About You gegründet. Heute ist das Unternehmen eines der wenigen deutschen Einhörner mit Milliardenbewertung.

Dass Digitalisierung in der Wirtschaft eine immer größere Rolle spielt, hat Müller schon früh erkannt. Mit 15 Jahren gründete er seine ersten Webshops, heute ist der 31-Jährige unter anderem an einer Unternehmensberatung für Digitalisierung beteiligt. Gerade beim digitalen Wandel habe Deutschland aber viel Nachholbedarf, findet er.

Das zeige auch ein Blick auf Zusammensetzung des deutschen Leitindex Dax im Vergleich zu den Indizes in den USA und in China: „Wenn man sich den Dax ansieht, ist das ein ganz schön trauriges Bild“, sagt Tarek Müller. Denn wer sich dort die gelisteten Unternehmen anschaut, „muss einfach feststellen: Wir sind ultra abgehängt im Bereich Digitalisierung.“

Die Corona-Krise habe das noch deutlicher gemacht. Denn während die Wirtschaft hierzulande leidet, werden die Menschen „auf der anderen Seite des Teiches reicher und reicher“, sagt Müller. Das zeigt auch ein Blick auf das Forbes-Ranking der Milliardäre, die in der Krise ihr Vermögen vermehrt haben. Unter den gelisteten Superreichen sind Amazon-Chef Jeff Bezos und Facebook-CEO Mark Zuckerberg.

Wie Nachhaltigkeit und Online-Handel zusammengehen und welche Rolle „Virtual Reality“ beim Einkaufen spielen könnte, erzählt Tarek Müller in der neuen Folge von „So techt Deutschland“.

