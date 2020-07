In der Covid-19-Pandemie sind die Regierungen gefragt. Ihr Krisenmanagement steigert das Vertrauen der Bevölkerung – oder lässt es schwinden. In diesen Ländern können sich Menschen auf ihre Regierung verlassen

Demokratien leben von einem Urvertrauen. Das muss aber verdient werden. Die Corona-Krise gerät da zum extremen Kompetenztest für Regierungen. Ihr Krisenmanagement kann in der aktuellen Ausnahmesituation indirekt über Leben und Tod entscheiden. Das Ansehen von Regierungen ist auch wichtig bei der Durchsetzung von offiziellen Schutzregeln. Bürger, die der Politik grundsätzlich nicht vertrauen, werden vermutlich eher dazu neigen, Anweisungen zu Covid-19 ebenfalls in Zweifel zu ziehen.

Corona-Krise stärkt Vertrauen in Regierung

In Deutschland ist das Stimmungsbild bislang eindeutig. Die große Mehrheit der Deutschen ist froh, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und ihr Kabinett in der Krise am Ruder sind. In dem am 2. April veröffentlichten ARD-Deutschlandtrend zeigten sich 54 Prozent der Bundesbürger generell mit der Arbeit der Bundesregierung zufrieden. Das waren 21 Prozentpunkte mehr als noch im März. Der Anteil der sehr zufriedenen Deutschen stieg von zwei auf neun Prozent. Das waren die besten Zustimmungswerte, die das Meinungsforschungsinstitut Infratest Dimap jemals für den Deutschlandtrend gemessen hat. Mit dem Corona-Krisenmanagement zeigten sich sogar 72 Prozent der Bundesbürger zufrieden oder sehr zufrieden.

Krisen führen aber nicht automatisch zu besseren Umfragewerten für die Staatsgewalt. Die Finanzkrise etwa hatte Zuversicht zerstört. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD, konnte in ihrem Jahresbericht „How’s Life? 2020“ zwar feststellen: „Das Vertrauen in die Regierung hat sich seit 2010 in einem Viertel der OECD-Länder erholt.“ Trotzdem vertraute zuletzt im OECD-Durchschnitt nicht mal jeder zweite Bürger (43 Prozent) seiner Staatsführung. Das Gefälle ist extrem. In einem Land lagen die Vertrauenswerte bei gerade mal 14 Prozent, in einem anderen Land über 80 Prozent.

