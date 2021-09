Seit 37 Jahren ist der deutsche Ableger des dänischen Einrichtungsunternehmens seinen Kunden als Dänisches Bettenlager bekannt. Zum 27. September soll sich das ändern. Dann wird der Name „Jysk“ über den rund 1000 Filialen in der Bundesrepublik prangen. Mit dem Schritt will die Möbelkette ihren Markenauftritt international vereinheitlichen, im Rest Europas heißen die Einrichtungshäuser nämlich wie der Mutterkonzern.

Mit dem neuen Namen soll auch ein neues Konzept her: Weg von Matratzen und Betten, hin zu einem Einrichtungshaus. Denn das Dänische Bettenlager bietet längst auch Möbel, Heimtextilien und Dekoartikel an – und das Geschäft brummt. Die Möbelkette gilt in Europa als drittgrößter Konzern der Branche. In der Coronakrise vermeldete der deutsche Ableger des Unternehmens außerdem ein deutliches Umsatzplus von 4,1 Mrd. Euro – umgerechnet 7,6 Prozent.

Ursprünglich startete Jysk 1979 unter dem Namen „Jsyk Sengetøjslager“, übersetzt „von Jütland stammendes Bettenlager“. Bei der Expansion in europäische Nachbarländer wurde der Name in die jeweilige Landessprache übersetzt. Nach und nach sei er dann zu Jysk verkürzt worden. Die deutschen Filialen sind der letzte Baustein bei der Umbennung, die inklusive der damit verbundenen Umbauarbeiten auf 250 Mio. Euro beziffert wird. In den kommenden Jahren will das Unternehmen ihr Filialnetz erweitern.

So hießen diese Unternehmen früher

Jysk ist nicht das erste Unternehmen, das seinen Markennamen im Laufe der Zeit angepasst hat. Selbst einige der größten Weltkonzerne und bekanntesten Markenprodukte haben früher unter einem komplett anderen Label gestartet. Während manche alte Produktnamen – allen voran der Schokoriegel Raider – noch immer Kultstatus bei den Verbrauchern haben, sind die Firmennamen mancher Unternehmen heute in Vergessenheit geraten. Acht Rebranding-Beispiele: