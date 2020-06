Huawei

Zum „Schutz vor ausländischen Feinden“ untersagte Trump US-Unternehmen im Mai 2019 per Dekret, bestimmte ausländische Telekommunikationstechnik zu nutzen. Stattdessen müsse eine Erlaubnis der US-Regierung eingeholt werden. Zwar richtete sich die Maßnahme offiziell nicht gegen ein bestimmtes Land oder Unternehmen. Mit am stärksten traf Trump damit aber den chinesischen Tech-Konzern Huawei, der seitdem in Teilen auf US-Handelspartner wie Google verzichten muss. Mitte Mai verlängerte der US Präsident das Dekret. Das US-Handelsministerium beschloss außerdem, dass US-Chiphersteller keine Halbleiter an Huawei liefern dürfen, wenn diese auf US-Technologien beruhten. Bisher habe Huawei trotz der Sanktionen auf US-Technologie bei der Chipherstellung zurückgegriffen.