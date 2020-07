Die weltbekannten Wagniskapitalgeber gelten mit ihren Fonds für Startup-Investments als exklusive Anlageklassen. Renommierte Firmen wie Andreessen Horowitz, Accel oder Insight Partners erhalten mehr Anfragen von Investoren, als sie in die Fonds reinlassen – sie können sich ihre Geldgeber sorgfältig aussuchen. Die Venture Capitalists (VC) setzen dabei fast ausschließlich auf Investoren aus ihren vorherigen Fonds und verlangen Mindestanlagen von mehreren Millionen US-Dollar.

Investments genau in diese Fonds will der Berliner Vermögensmanager Liqid seinen Kunden ermöglichen, ab einer Summe von 250.000 Dollar. Das Fintech, das bereits einen Robo-Advisor betreibt und Beteiligungen an Private-Equity-Fonds ermöglicht, kooperiert dafür mit dem Hamburger Family Office Lennertz & Co., das bereits eine langjährige Bindung zu den großen Namen der VC-Branche pflegt. In den kommenden Tagen soll das neue Produkt starten.