#3 Afghanistan

Afghanistan, eines der am geringsten verschuldeten Länder der Welt? Tatsächlich liegt das Land mit rund 8,83 Prozent des BIP auf Platz drei dieses Rankings. Wer überrascht ist, hat guten Grund. 2005 betrug die Staatsverschuldung über 206 Prozent, das kriegsgebeutelte Land lag auf Platz vier der am höchsten verschuldeten Staaten. Um den Wiederaufbau zu unterstützen, haben internationale Schuldner Afghanistan in den folgenden Jahren allerdings ausstehende Zahlungen in Milliardenhöhe erlassen. Eine erste Charge sorgte dafür, dass der Schuldenstand 2006 von 206 auf nur noch knapp 23 Prozent einbrach. Hinzu kommt, dass viele wirtschaftliche Transaktionen in Afghanistan nicht offiziell erfasst werden, etwa in ländlichen Regionen oder Einflussgebieten der Taliban. Es ist also fraglich, wie sehr sich die Zahlen etwa mit den folgenden Ländern vergleichen lassen.