B. Braun

Das Pharmaunternehmen B. Braun Melsungen AG wird in sechster Generation von Anna Maria Braun geführt. Sie übernahm den Vorstandsvorsitz im April 2019 von Heinz-Walter Große, der sich in den Ruhestand verabschiedete. Die Rechtsanwältin ist die Tochter des Aufsichtsratsvorsitzenden Ludwig Georg Braun. Sie hatte nach dem zweiten Staatsexamen und dem Master of Laws an der Georgetown University zwei Jahre lang als Wirtschaftsanwältin in Düsseldorf gearbeitet. 2009 trat sie in das Familienunternehmen ein und war Präsidentin der Region Asien/Pazifik. B. Braun ist nach eigenen Angaben einer der führenden Hersteller von Medizintechnik- und Pharmaprodukten sowie Pharmadienstleistungen weltweit. Er beschäftigte Ende 2019 weltweit knapp 65.000 Mitarbeiter, etwa 16.000 davon in Deutschland. Der Umsatz 2019 stieg laut der Bilanz um 8,2 Prozent auf 7,5 Milliarden Euro.