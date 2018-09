Ein Montagabend in Hamburg, die ersten Männer streifen durch den Görtz-Flagship-Store in der Mönckebergstraße. Mittendrin steht Frank Revermann, hinter ihm, zwischen Holzdielen und Chesterfield-Sofas, die edlen Modelle von Allen Edmonds und Crockett & Jones, vor ihm Regalmeter voller Hausmarken, Timberlands und natürlich: Sneaker. Aber der Görtz-Geschäftsführer starrt in diesem Moment auf sein Handy und ist gedanklich 280 Kilometer östlich, im Upper West am Berliner Ku’damm. Dort hat Görtz heute 16 700 Euro umgesetzt. Zehn Prozent mehr als in der Vorwoche. „Top“, sagt Revermann. „Tagessieger. Aber da geht noch mehr.“