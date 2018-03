Die Firma E-Volo, die 2012 gegründet wurde, arbeitet an der Entwicklung von „Flugtaxis“. Nach dem ersten Testflug im Oktober 2017 in Dubai hat der Prototyp „Volocopter“ sogar schon eine Zulassung für bemannte Flüge im öffentlichen Raum. Mit Daimler hat das Bruchsaler Unternehmen einen starken Investor an der Seite. Der Autobauer hat bisher 21 Mio. Euro in das Start-up gesteckt. Was auch nötig ist, denn der Luftraum ist umkämpft ...